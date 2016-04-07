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    ФНЛ. «Шинник» пропустил четыре мяча в Астрахани, «Торпедо» набирает одно очко

    Ярославский «Шинник» в матче 30-го тура первенства ФНЛ потерпел крупное поражение от астраханского «Волгаря». В ворота гостей влетели четыре безответных мяча.

    Нижегородская «Волга» оказалась сильнее «Байкала», а «Торпедо» довольствует в Набарежных Челнах лишь одним очком.

    Чемпионат России. ФНЛ. 30-й тур

    Волгарь (Астрахань) – Шинник (Ярославль) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Иванов, 28. 2:0 – Болов, 32. 3:0 – Терехов, 57 (с пенальти). 4:0 – Асильдаров, 87.

    КАМАЗ (Набережные Челны) – Торпедо (Армавир) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Войдель, 43. 1:1 – Федотов, 89.

    Волга (Нижний Новгород) – Байкал (Иркутск) – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Гарбуз, 11. 2:0 – Буйволов, 12. 2:1 – Богданов, 42. 3:1 – Гарбуз, 63. 4:1 Маляров, 88.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2016 19:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 апреля 2016, 19:56

      Ау! КАМАЗ - Торпедо 1:1

      1
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      Рейтинг: +350

      mikmen > kotmyshka 7 апреля 2016, 19:57

      Та да там 1-1

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > mikmen 7 апреля 2016, 20:04

      Наверное, за ничью дали 3 очка.

      1
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