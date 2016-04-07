«Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Ивоби

Лондонский «Арсенал» начал переговоры о продлении контракта с юным нападающим команды Алексом Ивоби. Об этом на пресс-конференции перед игрой с «Вест Хэмом» в 33 туре английской Премьер-лиги сообщил наставник «канониров» Арсен Венгер.

«На данный момент мы обсуждаем возможность продления контракта. Я думаю, Ивоби можно назвать самым настоящим «канониром», он в «Арсенале» с восьми лет. У него остается еще три года по действующему соглашению, но, разумеется, мы хотим сохранить его на более долгий срок», – проинформировал Венгер.

19-летний нигериец дебютировал за основной состав «Арсенала» в октябре 2015 года. За 15 матчей в составе «канониров» в текущем сезоне Ивоби отметился двумя голами и одной результативной передачей.