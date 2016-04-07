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    «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Ивоби

    Лондонский «Арсенал» начал переговоры о продлении контракта с юным нападающим команды Алексом Ивоби. Об этом на пресс-конференции перед игрой с «Вест Хэмом» в 33 туре английской Премьер-лиги сообщил наставник «канониров» Арсен Венгер.

    «На данный момент мы обсуждаем возможность продления контракта. Я думаю, Ивоби можно назвать самым настоящим «канониром», он в «Арсенале» с восьми лет. У него остается еще три года по действующему соглашению, но, разумеется, мы хотим сохранить его на более долгий срок», – проинформировал Венгер.

    19-летний нигериец дебютировал за основной состав «Арсенала» в октябре 2015 года. За 15 матчей в составе «канониров» в текущем сезоне Ивоби отметился двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Goal.com

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    07.04.2016 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      mybbet 7 апреля 2016, 17:17

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