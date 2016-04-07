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  • Билялетдинов: «Вольфсбург» превосходил «Реал» в эмоциональном подъеме»

Билялетдинов: «Вольфсбург» превосходил «Реал» в эмоциональном подъеме»

7 апреля 2016, 15:38

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов попробовал найти причины поражения мадридского «Реала» от немецкого «Вольфсбурга» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

«Думаю, после Эль Класико «Реал» не восстановился психологически. Одно дело собраться физически, но психология ─ другое. Да, после победных матчей игроки быстрее восстанавливаются. Но когда выплескиваешь на одну игру столько эмоций, может не хватить времени к следующему матчу. Я говорю в этом случае: порох сырой еще. В таких случаях может не хватить дня или даже полдня. Казалось бы, какая разница играть утром или вечером, но в этом отношении есть очень большая разница. Именно для восстановления эмоционального фона.

Уверен, никакой недооценки соперника не было. «Вольфсбург» действительно был хорош и, самое главное, превосходил «Реал» в эмоциональном подъеме. Два гола мадридцам забить в ответном матче ─ не проблема. Правда, это только приведет к серии пенальти. Теперь они 90 минут должны не проспать контратаку «Вольфсбурга». Там хоть и футболисты без громких имен, но тоже не простаки. Пусть они в 1/8 выбили «Гент», не самую сильную команду, но на контратаке они здорово забили. А «Реал» пройти через фланг можно ─ это один из вариантов, который может сработать», – отметил специалист.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига чемпионов Вольфсбург Реал Билялетдинов Ринат
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