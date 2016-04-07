Шишкин: «Видеоповторы? Пусть в игре будут остановки, но зато все справедливо и честно»

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин поделился своим мнением о возможности введения видеоповторов для помощи арбитрам в российской Премьер-лиге.

«Это неплохой вариант. В футболе возникает много спорных ситуаций, в том числе на чемпионатах Европы, мира. Многие ошибки с засчитанными и незасчитанными голами становятся решающими. Так что я не против повторов. Пусть в игре будут остановки, но зато все справедливо и честно.

Всегда присутствует человеческий фактор, тяжело принять решение в считаные секунды – для этого и можно применить такую систему. Бывает, после игры пересматриваешь матч: с поля эпизод выглядит совсем иначе, нежели при просмотре по телевизору. Даже с трибуны все кажется таким легким и простым, а на поле картина становится намного сложнее.

Речь не только о голах, но и о нарушениях. Сразу вспоминается наш домашний матч с «Тереком». За несколько минут до конца встречи Шкулетича сбили в чужой штрафной – судья не назначил стопроцентный пенальти. В итоге мы сыграли вничью и потеряли очки, которые сейчас могли бы нам очень помочь. К сожалению, такие судейские ошибки дорого обходятся командам», – отметил Шишкин.