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    Кобелев: «Выздоровление Самба вселяет оптимизм»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев получил хорошие новости от медицинского штаба клуба – защитник Кристофер Самба может вернуться к работе в общей группе.

    «Травма была очень серьезной. Вчера мы получили окончательное заключение, что он может работать в общей группе.

    Понятно, что его последняя игра датируется сборами в июле прошлого года. То есть почти год он не играл. Это, конечно, большой отрезок времени, и сейчас мы будем смотреть, как Самба будет вливаться в коллектив. Но уже то, что он выздоровел, вселяет оптимизм», – сказал Кобелев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    07.04.2016 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 апреля 2016, 12:06

      Ждём-с...

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 апреля 2016, 11:28

      К матчу с Зенитом уж должен форму набрать, помню как он еще в Анжи играл, а Дзюба в Ростове и работал с ним персонально, Дзюба в том матче ничего создать не смог, тяжко ему против таких играть. Тогда Канга кстати отличился, это как раз обратная плохая сторона Самбы, он очень медлителен, он хорошо обороняется когда он уже стоит в штрафной, а не когда надо туда еще бежать.
      Ну и на стандартах он конечно веский козырь, ему только навесь, продавит любого защитника.

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