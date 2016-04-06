Клопп: «Если «Боруссия» забьет нам, то я точно не буду праздновать этот гол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы с дортмундской «Боруссией» рассказал о том, как он воспринимает возможность сыграть против своего бывшего клуба.

«Сегодня мы прибыли на стадион пораньше, и у меня есть 20 минут на то, чтобы встретиться со старыми друзьями. Было бы глупо не воспользоваться этим шансом.

Но завтра будет другое дело – это игра, футбол. Мы сразу пойдем в раздевалку. Часто приходится играть против друзей, и всегда хочется обыграть их.

Это не проблема, я не задумываюсь об этом ни на секунду. Если Дортмунд забьет, то я точно не буду праздновать этот гол», – сказал Клопп.

Матч «Боруссия» Д – «Ливерпуль» состоится в четверг, 7 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени.