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    «Бомбардир» ищет выпускающего редактора

    Редакция «Бомбардира» ищет креативного человека на позицию «Выпускающий редактор».
    График работы: посменно, удаленно.
    Требования к кандидатам:
    Опыт работы редактором;
    – Опыт общения с админкой, либо большое желание научиться в ней работать (админка – это административная панель сайта);
    – Умение создавать интересный контент в короткие сроки;
    – Отличное знание футбола, естественно.
    Заработная плата и график определяются по итогам собеседования.
    Собственный текст (должен ведь у редактора быть текст) и резюме с пометкой «Вакансия. Редактор» присылайте по адресу: jobs@bombardir.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2016 17:15
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