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    Бывший арбитр ФИФА Бутенко выступил против видеоповторов

    Бывший арбитр ФИФА Валерий Бутенко высказал мнение по поводу возможного введения видеоповторов в российской Премьер-лиге.

    «Одно дело использовать видеоповторы в хоккее, где паузы предусмотрены: то смена игроков, то шайба вылетит за пределы площадки, то нарушение правила зоны. В футболе лишние остановки будут нарушать цельность зрелища, возникнет много искусственных пауз. Система определения гола, введённая недавно в международных матчах, необходима в важных моментах, когда решается судьба матча. Для всего остального есть арбитры.

    Да, судейские ошибки есть, но это часть игры, поэтому видеоповторы не нужны. К тому же грубых ошибок не так уж и много. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Многое зависит от психологической устойчивости рефери. Например, у бокового судьи в матче «Ростов» — «Спартак» было мало опыта выступлений на высоком уровне, поэтому он и не справился», – заявил Бутенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.04.2016 15:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 7 апреля 2016, 10:49

      судейские ошибки есть, это часть игры. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
      ЭТИ СЛОВА ОПРАВДЫВАЮТ НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОШИБКИ СУДЕЙ. И ЭТО ПЛОХО.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2016, 20:13

      Я за Ростов и за повторы. Мы бы всё-равно победили Спартак,коню ясно(не цска)

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 6 апреля 2016, 18:58

      Дядя ты глупый, не неси пургу

      -2
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      Рейтинг: +293

      VVK13 6 апреля 2016, 18:31

      нормальный отмазон мало опыта, а команде проигравшей от этого легче?

      -1
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      Рейтинг: +62

      Pizarro 6 апреля 2016, 17:25

      Запрет на повторы - это оправдание своей(судейской) некомпетентности или предвзятости. В любом случае повторы много времени не займут, ведь их будет не так много за матч. Для Бутенко судейские ошибки - это часть игры, а для игроков это порой футбольная судьба. Пусть вспомнит , что "творил" Крондл в матче "Челси"-"Барселона", а когда сборная России не поехала на чемпионат Мира после матча с Болгарией. Судья после этого матча ушел на "заслуженную" пенсию. Господин Бутенко, хочу напомнить Вам очень "мутный" пенальти в матче "Динамо" Брянск - "Орел", в котором решалась судьба выхода команд в 1-й дивизион. Вспомнили кто судил тот матч - ВЫ господин Бутенко!!!!

      1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 6 апреля 2016, 17:04

      А может пропадут взятки из судейских карманов????

      1
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      Рейтинг: +6297

      порт 6 апреля 2016, 17:02

      А я за. Кто сильнее?

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 апреля 2016, 16:57

      Сказачник - пауз в футболе нет, а когда судья принимает спорное решение и за ним потом 5 минут пол команды бегает высказывая ему всю свою "любовь" это не пауза?

      По мне так самое важное сейчас это сделать что то с определением офсайда, судьи просто физически уже не успевают за текущими скоростями в футболе, нужна автоматическая система в купе с человеком которые на пару смогут секунд за 10 определить офсайд и сообщить главному если боковые профукали.
      Судей из за ворот убрать, эксперимент уже давно провалился.

      2
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      Рейтинг: +78

      msbleff 6 апреля 2016, 16:57

      с видеоповторами футбол превратится в блевотину. Кому тогда будем кричать "судья пидорас", кого будем обвинять в проигрыше ?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > msbleff 6 апреля 2016, 20:12

      Как в том анекдоте)))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2016, 16:06

      Против потому, что трудно будет скрыть возможность подсуживать команде,
      которая заплатила. Т.о. коррупция сохранится.

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