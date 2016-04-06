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  • Лодыгин: «Победа над ЦСКА придала нам запредельной мотивации»

Лодыгин: «Победа над ЦСКА придала нам запредельной мотивации»

6 апреля 2016, 13:43
4

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин после победы над ЦСКА рассказал о шансах петербургской команды на золотые медали российской Премьер-лиги.

Насколько эта победа приблизила «Зениту» путь к золоту?

– Задачу она не облегчила. Но психологически очень помогла – мотивация стала просто запредельной. Ну и, разумеется, нельзя забывать о том, что мы сократили отставание от ЦСКА на три очка, от «Ростова» – на четыре. Вот это очень важно!

До сих пор мы с конкурентам синхронно ошибались, «Зенит» терял очки в самые неподходящие моменты – взять хотя бы прошлый год. А сейчас стали, наконец, пользоваться осечками соперников, настигаем лидеров потихоньку. Вот всего четыре очка остается. А это уже приемлемая дистанция.

– Впереди у «Зенита» матч с «Амкаром» в Перми. Там добиться успеха ненамного легче, чем взять три очка у ЦСКА…

– Именно. Такие победы, как над армейцами, отличаются еще и тем, что нужно обязательно выигрывать в следующем туре. Потому что, если берешь верх над принципиальным соперником, а в следующей встрече делаешь ничью или уступаешь, например, тому же «Амкару», ощущения теряются сразу же. Как будто и не побеждали…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Лодыгин Юрий
Комментарии (4)
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woyser
1459942288
Ой, Юра не гони лошадей! Валидольный, ты наш!
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iuda
1459946014
А после Бенфики - вы уехали в Разлив
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Kollljan
1459961913
Зенит - красиво играет. Приятно смотреть. Не всегда все получается, но игра смотрится.
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андрей андреев
1459963347
Господи помоги Амкару
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