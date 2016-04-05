Вернблум повздорил с резервным арбитром после матча с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил свое недовольство судейством в матче 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). Его словесная перепалка с Владиславом Безбородовым по окончании игры попала в объектив скрытой камеры. Когда швед уходил с поля, он встретился с резервным судьей, который в попытке немного приободрить игрока после поражения, произнес в его адрес: «Хорошая игра». Ответ Вернблума последовал незамедлительно.

«Только не для вас, ребята. Это было ужасное судейство. Просто ужасное!», – сказал Вернблум.

Напомним, встречу между армейцами и сине-бело-голубыми обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Егоровым.