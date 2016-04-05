Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рахимич: «Слуцкий в игре с «Зенитом» делал все возможное для победы, но то был не день ЦСКА»

    Экс-полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич поделился своими мыслями о поражении армейцев от «Зенита» (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

    — Как так выходит: готовятся-готовятся люди к главной игре сезона, выходят на поле – и пшик?

    — Это всегда трудно объяснить. Когда я играл, такое тоже бывало: готовишься по максимуму, хочешь выиграть, как никогда, а выходишь — и абсолютно ничего не получается. Знать бы, как с этим бороться – всегда побеждали бы. Но такой всепобеждающей команды нет не только у нас – в мире.

    — Вас в свое время часто отряжали на нейтрализацию лидера соперника. Такого, как Халк, можно удержать?

    — Если у тебя идет игра, удержать можно любого. И в принципе Вернблум с Халком справлялся. А голы получились нелогичными – один после грубой ошибки в центре поля, другой в результате рикошета при «стандарте». Тут еще и элемент везения сказался – хотя, впрочем, оно пришло к «Зениту» не просто так, питерцы в этот день играли лучше.

    — А ЦСКА создал по сути всего один момент…

    — Это действительно так. Но я вам вот что скажу: забей в том моменте Вася Березуцкий и все могло развернуться в другую сторону. Футбол – такая игра, что один, даже случайный, эпизод способен перевернуть весь ход матча.

    — Насколько это вообще тяжело – переломить неудачно складывающуюся игру?

    — Тяжело. В таких случаях без везения не обойтись. А лучшее средство всегда – гол. Пусть даже не самый логичный. Матч в Санкт-Петербурге был крайне тяжелым еще и потому, что состоялся сразу после сборных. Тот же Муса, который был лучшим в ЦСКА в последних играх, лидером команды, после нескольких перелетов был явно не в своей тарелке, остальные тоже вернулись в клуб в разном состоянии и настроении. Это не оправдание – зенитовцы тоже были в своих национальных командах, но когда не пошло при таких обстоятельствах, переломить игру еще труднее, чем обычно.

    — Какова в подобной ситуации роль тренера? Он может как-то встряхнуть подопечных?

    — Это далеко не всегда в его силах. Леонид Викторович Слуцкий – отличный тренер и мне кажется, что в воскресенье он делал все возможное. Но то был не день ЦСКА.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2016 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 5 апреля 2016, 14:10

      Он получил деньги от Миллера и всё сделал для победы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      renepjd 5 апреля 2016, 13:11

      Забей Вася Березуцкий и ничего бы не изменилось
      ЦСКА и так дома сидел
      Был бы счёт 2-1

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11