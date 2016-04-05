Нигматуллин: «О чем говорить, если в чемпионате Англии лидирует «Лестер»?»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что уровень английского футбола заметно упал, учитывая лишь одну команду в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Этот сезон в целом провальный для английских команд. О чем говорить, если в чемпионате лидирует «Лестер»? На втором месте идет «Тоттенхэм», который тоже грандом сложно назвать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в четвертьфинале Лиги чемпионов лишь один английский клуб. Скорее удивляет, что «Манчестер Сити» добрался до этой стадии», – считает Нигматуллин.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 6 апреля, в 21:45 по московскому времени.