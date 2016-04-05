Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нигматуллин: «О чем говорить, если в чемпионате Англии лидирует «Лестер»?»

Нигматуллин: «О чем говорить, если в чемпионате Англии лидирует «Лестер»?»

5 апреля 2016, 09:03
16

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что уровень английского футбола заметно упал, учитывая лишь одну команду в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Этот сезон в целом провальный для английских команд. О чем говорить, если в чемпионате лидирует «Лестер»? На втором месте идет «Тоттенхэм», который тоже грандом сложно назвать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в четвертьфинале Лиги чемпионов лишь один английский клуб. Скорее удивляет, что «Манчестер Сити» добрался до этой стадии», – считает Нигматуллин.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 6 апреля, в 21:45 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Лестер ПСЖ Нигматуллин Руслан
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Salamandr89
1459839716
Наоборот, уровень Чемпионата Англии стал выше, раз большее кол-во команд борется за первые места!!! Исходя из его логики, Чемпионат России вообще упал ниже плинтуса, раз Ростов на первом месте, да и в еврокубках все печально
Ответить
vgarakh
1459840147
Немного ошибаешься, наверное волнуешься! Уровень АПЛ никогда не упадет.
Ответить
dolf666
1459841656
за это я и люблю АПЛ, постоянная интригующая борьба нескольких команд до последнего тура. а в Италии, Германии, Испании, Франции всё уже ясно после 10 туров, скукота. а смотреть РПЛ это всё равно что сходить в провинции на игру местной команды
Ответить
neveldomha
1459842631
Если бы Лестер играл в ЛЧ, то бывшему голкиперу нечего было бы и сказать.
Ответить
Диктор
1459843319
Ф лично мне нравиться игра Лестера -хороший подбор футболистов ,Раньери красавчик -это ведь не как у нас Ростов вылез по рутенбергски,Лестер честно играет и честно зарабатывает себе очки.Так что не прав ты экс-голкипер.
Ответить
Marchen
1459844125
не о чем
Ответить
meiram
1459845356
Не согласен,что так рассуждает бывший футболист эксголкипер! Во-первых, если прогрессирует "Лестер" и регрессирует великолепная топ-четверка,то это их-проблемы!Во-вторых, не все решается большими деньгами и этот пример налицо! В-третьих, если у игроков "Лестера" горят глаза на каждую игру, значит футбол жив и не признать это,значит быть слепым!
Ответить
тигрик
1459847843
Можно ведь и с другой стороны посмотреть на лидерство Лестер. .пропасть между грандами и середничками,да что уж, маленькими клубами,в смысле качества подбора игроков,уменьшилась, поднялся общий класс игроков в этих командах что соответствено увеличило конкуренцию...и это хорошо!
Ответить
B_A_IV
1459852119
Ну Лестеру везет что основа играет без травм, и играет здорово, в отличии от зажравшихся топов...Лестер по нашим меркам богатый клуб..у нас бы таких Лестеров(в смысле финансов) и уровень был бы другой
Ответить
cruiff
1459854912
Все верно сказал. Уровень АПЛ настолько упал, что английские команды проигрывают Загребу, Олимпиакосу и не могут победить Сьон-Аугсбург, а в чемпионате лидирует Лестер, который не попал бы даже в пятерку в Примере.
Ответить
Главные новости
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Все новости
Все новости
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
Вчера, 10:36
2
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+