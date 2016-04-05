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    Шашков: «В «Крыльях» не было мыслей об отставке Веркаутерена»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков признался, что в клубе и не думали об увольнении главного тренера команды бельгийца Франка Веркаутерена.

    «У нас не было мыслей об отставке Веркаутерена. Мы об этом не думали. Наоборот, мы всегда говорили о том, что у главного тренера есть кредит доверия. Вы видели, что ребята старались, играли, как делали и до этого. Теперь мы забили два мяча, это самое главное.

    Нас наконец-то прорвало. Будем надеяться, что смогли преодолеть злой рок. Эта победа придаст команде сил и уверенности на финише чемпионата», – рассказал Шашков.

    В матче 22-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Мордовией» со счетом 2:1, прервав пятиматчевую безвыигрышную серию. После этой победы самарцы набрали 22 очка, сохранив 12-е место в турнирной таблице.

    Источник: Р-Спорт

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    05.04.2016 07:49
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