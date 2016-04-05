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    Дзюба: «После Франции поймем, что мы не фавориты Евро»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол» рассказал о выводах, которые он сделал по итогам товарищеского матча национальной команды против Франции (2:4).

    «Французы продемонстрировали определенный класс, будет сделано много выводов, мы увидели, какие скорости и какие команды ждут нас на Евро-2016. Это определенный мастер-класс, особенно в первом тайме.

    В любом случае мы поняли, что против французов можно играть. Может, они чуточку мастеровитее и быстрее, но с ними можно играть. Я уверяю, мы сделаем выводы. Когда Россия крупно обыграла Италию, все кричали, что на Евро мы всех порвем. А сейчас проиграли 2:4, после этого придем в себя, поймем, что едем во Францию не фаворитами, но можем стать хорошей темной лошадкой», – сказал Дзюба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 00:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 8 апреля 2016, 22:26

      Черной кошкой в темной комнате

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 8 апреля 2016, 12:39

      Французская сборная не просто показала свой класс,она показала свое мастерство на высоких скоростях и прежде всего за счет молодых игроков! А что у нас могут показать возрастные футболисты? Правильно,практически ничего,потому что их на подобные скорости от силы на пол-тайма хватает и не оттого,что они плохие,а просто возрастные! И если на Литву и подобные им команды их возможностей и скоростей вполне достаточно,то с более крепкими командами не пройдет! И по=хорошему сборную уже после Евро надо обновлять,начиная с главного тренера!

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 5 апреля 2016, 15:36

      Артем, что ты говоришь, посмотри на своих партнеров, это, что футболисты? Пол команды это шушара, для которой места в сборной уже забиты. Зачем бороться, напрягаться. Кто у нас на протяжении многих лет бессменно стоит в воротах, кто защита? Самая лучшая комбинация - это Березуцкий - Игнашевич - Акинфеев. Полузащита - ни одного дальнего удара, ни одного прохода по краю( два шага вперед - пас назад), ни обводки, чему людей учили? - как они попали в команду? У нас большая страна, богатая на таланты и самородки, но добраться до команды мастеров без финансовой поддержки невозможно. Потому и играют в сборной проплаченные бездари, такие как Кокорин.

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 5 апреля 2016, 14:44

      Хреновым пони, Артёмка станем!!!

      0
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      Рейтинг: +25

      Salamandr89 5 апреля 2016, 09:55

      Уверен, что Франция играла в полноги

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 апреля 2016, 08:32

      Какой темной лошадкой? Клячей!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 08:32

      Ну с составом которым вы играли с Францией,вам даже место темной лошадки не светит.

      -1
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      Рейтинг: +35

      y-ago 5 апреля 2016, 08:28

      Любопытное интервью...Позабавила фраза "...Может, они чуточку мастеровитее и быстрее..." Обработка мяча на скорости - проблема всех нападающих сборной. Кстати, прежде всего у самого Дзюбы. Его таранные возможности - это хорошо, но без техники они немногого стоят. Надо тренироваться, уважаемый...

      1
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 > y-ago 5 апреля 2016, 08:50

      Надо футбол смотреть, уважаемый, а не буквы здесь писать. Задача Дзюбы- принять мяч, отдать пас и снова открыться. С ней он справляется.

      -2
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      Рейтинг: +35

      y-ago > sochi-2013 5 апреля 2016, 15:22

      Задача любого нападающего, милейший sochi-2013, это играть в футбол (есть такая игра, если вы не в курсе). А обработка мяча на скорости - одна из главных составляющих современного футбола, которая почти напрочь отсутствует у интервьюируемого г-на Дзюбы...

      1
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 5 апреля 2016, 07:10

      С любой сборной играть можно, вот только будут ли от этих игр положительные результаты?! Явно нет!!! Конечно, если это не какая нибудь Литва, Эстония и др. Менять в корне нужно наш футбол и сборную в целом!

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 5 апреля 2016, 05:56

      Раслабься чувак никто ваш футбольный кружок фаворитом и не считал

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