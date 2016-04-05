Агент: «Не думаю, что для «ПСЖ» станет проблемой заплатить 193 миллиона отступных за Неймара»

Агент нападающего «Барселоны» Неймара Вагнер Рибейро поделился мнением о возможности перехода своего клиента в «ПСЖ».

«У Неймара контракт с «Барселоной» до 2018 года, и он отлично себя чувствует в клубе. Его там любят, он – часть лучшей в мире команды. Непросто проявить себя в таком клубе, но перспектива жить в Париже и выступать за такую команду, как «ПСЖ», тоже является мечтой любого игрока.

Посмотрим, что случится через два года, когда истечет контракт. Если «ПСЖ» проявит интерес к подписанию Неймара, то мы всегда можем обсудить это.

О соглашении можно говорить и раньше, если «ПСЖ» готов заплатить отступные. В случае с Неймаром речь идет об огромной сумме – 193 миллиона евро. Но я не думаю, что для «ПСЖ» это непреодолимая проблема», – сказал Рибейро.