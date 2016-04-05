Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Не думаю, что для «ПСЖ» станет проблемой заплатить 193 миллиона отступных за Неймара»

Агент: «Не думаю, что для «ПСЖ» станет проблемой заплатить 193 миллиона отступных за Неймара»

5 апреля 2016, 00:30
13

Агент нападающего «Барселоны» Неймара Вагнер Рибейро поделился мнением о возможности перехода своего клиента в «ПСЖ».

«У Неймара контракт с «Барселоной» до 2018 года, и он отлично себя чувствует в клубе. Его там любят, он – часть лучшей в мире команды. Непросто проявить себя в таком клубе, но перспектива жить в Париже и выступать за такую команду, как «ПСЖ», тоже является мечтой любого игрока.

Посмотрим, что случится через два года, когда истечет контракт. Если «ПСЖ» проявит интерес к подписанию Неймара, то мы всегда можем обсудить это.

О соглашении можно говорить и раньше, если «ПСЖ» готов заплатить отступные. В случае с Неймаром речь идет об огромной сумме – 193 миллиона евро. Но я не думаю, что для «ПСЖ» это непреодолимая проблема», – сказал Рибейро.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
тигрик
1459806620
небось ты уже и высчитал сколько процентов те перепадет,не?
Ответить
overlom
1459812778
Агент: «Не думаю, что для «ПСЖ» станет проблемой купить Барселону))
Ответить
grigkh
1459826119
бред
Ответить
СУРГУТ186
1459829007
пускай платят и барса слабеет!!
Ответить
koenigartur
1459829101
Кто бы сомневался:)))
Ответить
bringing
1459834991
Очень много денег в Париже
Ответить
ugar1
1459835410
финансовый fair pley
Ответить
Baich
1459837445
норм
Ответить
Spark95god
1459837565
барса не отпустит неймара
Ответить
Kot Begemot
1459838262
агенту комиссионные с отступных лишними не будут
Ответить
Главные новости
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
Вчера, 14:57
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
Вчера, 13:59
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
Вчера, 10:36
2
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
7 августа
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
6
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
6 августа
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+