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  • Голландия готова потребовать от ФИФА 11 миллионов из-за слов Блаттера

Голландия готова потребовать от ФИФА 11 миллионов из-за слов Блаттера

5 апреля 2016, 00:13
3

Президент Королевского футбольного союза Нидерландов Майкл ван Праг заявил, что Голландия готова требовать у ФИФА возврата 11 миллионов евро, которые были потрачены на совместную с Бельгией заявку на проведение чемпионата мира 2018 года.

Основанием для этого требования могут послужить слова бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера, который сказал, что заявка Голландии и Бельгии не имела шансов на победу изначально.

«Все дело в том, знал ли Блаттер об этом во время подачи заявок. Возможно, мы были обмануты.

Если окажется, что наша заявка была включена в борьбу при помощи обмана, то мы предпримем соответствующие меры. Мы будем просить у ФИФА просить вернуть наши деньги», – приводит слова ван Прага Nos.nl.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия
Комментарии (3)
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VVK13
1459806412
вот чудят))
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Federalll
1459808307
Не х..вый распил бабла на подготовку... Еще потом нас упрекают, толерасты
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AZ
1459817861
Блаттеру где больше заплатят так он и сделает... Куда Голландии до России? Если так подумать, то наши могут хоть каждые 2 года проводить ЧЕ и ЧМ.... Только зарплаты не растут, а продукты дорожают
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