Голландия готова потребовать от ФИФА 11 миллионов из-за слов Блаттера

Президент Королевского футбольного союза Нидерландов Майкл ван Праг заявил, что Голландия готова требовать у ФИФА возврата 11 миллионов евро, которые были потрачены на совместную с Бельгией заявку на проведение чемпионата мира 2018 года.

Основанием для этого требования могут послужить слова бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера, который сказал, что заявка Голландии и Бельгии не имела шансов на победу изначально.

«Все дело в том, знал ли Блаттер об этом во время подачи заявок. Возможно, мы были обмануты.

Если окажется, что наша заявка была включена в борьбу при помощи обмана, то мы предпримем соответствующие меры. Мы будем просить у ФИФА просить вернуть наши деньги», – приводит слова ван Прага Nos.nl.