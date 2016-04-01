Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Блаттер: «Всегда найдутся страны, которые пытаются навязать ФИФА свою волю»

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал о том, как проходили выборы страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года. Ранее Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время ожидается «информационный вброс» на тему покупки Россией права проведения турнира.

    «После ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее ФИФА решила проводить турниры в одной стране, так что заявка Бельгии и Голландии на 2018 год не имела шансов. Не были реальными претендентами и Португалия с Испанией.

    Но всегда найдутся страны, которые пытаются навязать ФИФА свою волю», – сказал Блаттер.

    Источник: Voetbal International

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2016 22:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 апреля 2016, 08:22

      У этого Мутко и компании кругом враги, причем сплошь лгуны, а сами они все белые и пушистые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 22:59

      Это он про Россию?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Aztec58 2 апреля 2016, 01:09

      Гениально, Холмс! Ох, чувствую, у вас там выстроилась очередная изумительная логическая цепочка, приведшая вас к такому выводу!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11