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    Хольмен: «Хочу сыграть на ЧМ-2018 в России»

    Защитник московского «Динамо» Самуэль Хольмен дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал о деталях своей карьеры до переезда в Россию.

    – В твоей биографии уже есть одна крупная победа – молодежный чемпионат Европы в прошлом году. Правда, в финальной части сыграть не удалось.

    – Но я играл в квалификации к турниру, был частью команды в Чехии, так что, хотя и не выходил на поле в финальной части, все равно испытал невероятные эмоции. Наша маленькая страна выиграла такой большой турнир, а когда мы вернулись в Стокгольм, то нас на главной площади ждали 20-30 тысяч человек. Прекрасные воспоминания на всю жизнь.

    – У тебя еще остаются надежды поехать на Евро-2016 в составе первой сборной?

    – Я четырежды играл за национальную команду, но все-таки это были товарищеские матчи, когда приглашали многих новичков, просматривали их. Конечно, был бы счастлив, если бы меня вызвали на турнир во Франции, однако много на эту тему не думаю. Если не пригласят, то поедем с братьями болеть за сборную. А вот на следующий турнир – ЧМ-2018 в России – попасть хотелось бы непременно.

    Источник: ФК «Динамо»

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    04.04.2016 14:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      msbleff 4 апреля 2016, 18:22

      а кто это? когда купили?

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