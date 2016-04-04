Игуаину грозит длительная дисквалификация

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин рискует пропустить несколько матчей итальянской серии А. Напомним, что он был удален в игре с «Удинезе» (1:3). Аргентинец ударил соперника, за что получил вторую желтую карточку. После этого Игуаин стал спорить с арбитром, попытавшись устроить стычку с игроками «Удинезе».

По правилам итальянской лиги, за такое поведение Игуаин может получить дисквалификацию на срок до трех матчей. Наказание может быть еще более жестким, если в действиях нападающего увидят чрезмерную агрессивность.