Бурлак: «Крылья» уже ничем не удивишь»

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак считает, что проблемы с поездкой в Саранск на матч с «Мордовией» никак не скажутся на команде.

«Мы не смогли приземлиться из-за тумана. Сколько кружили над аэропортом – не знаю. В общей сложности в полете мы были около двух часов, а лететь недалеко.

Команда переживала, но в целом все нормально. Вернулись на базу, поспали и утром поехали в аэропорт. На половине пути нас развернули и сообщили, что аэропорт в Саранске закрыт из-за метеоусловий. В результате пришлось ехать на поезде.

Мы уже привыкли к такого рода ситуациям. На игру с ЦСКА тоже добирались с целой историей. После матча с «Ростовом» в Самару ехали на автобусе. Поэтому нас уже ничем не удивишь. Едем в Саранск за тремя очками.

Для «Мордовии» вся эта ситуация вряд ли будет преимуществом. Надеюсь, что нашу команду это мобилизует. Еще неизвестно, кому будет легче. Отдохнуть мы успели», – сказал Бурлак.

Напомним, что матч «Мордовия» – «Крылья Советов» должен был состояться в воскресенье, 3 апреля, но был перенесен на понедельник.