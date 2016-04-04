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    Бурлак: «Крылья» уже ничем не удивишь»

    Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак считает, что проблемы с поездкой в Саранск на матч с «Мордовией» никак не скажутся на команде.

    «Мы не смогли приземлиться из-за тумана. Сколько кружили над аэропортом – не знаю. В общей сложности в полете мы были около двух часов, а лететь недалеко.

    Команда переживала, но в целом все нормально. Вернулись на базу, поспали и утром поехали в аэропорт. На половине пути нас развернули и сообщили, что аэропорт в Саранске закрыт из-за метеоусловий. В результате пришлось ехать на поезде.

    Мы уже привыкли к такого рода ситуациям. На игру с ЦСКА тоже добирались с целой историей. После матча с «Ростовом» в Самару ехали на автобусе. Поэтому нас уже ничем не удивишь. Едем в Саранск за тремя очками.

    Для «Мордовии» вся эта ситуация вряд ли будет преимуществом. Надеюсь, что нашу команду это мобилизует. Еще неизвестно, кому будет легче. Отдохнуть мы успели», – сказал Бурлак.

    Напомним, что матч «Мордовия» – «Крылья Советов» должен был состояться в воскресенье, 3 апреля, но был перенесен на понедельник.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    04.04.2016 09:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 4 апреля 2016, 10:28

      Полра бы подумать о пердиве.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 4 апреля 2016, 09:27

      Удачи Крыльям !

      0
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