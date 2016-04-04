Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В ФИФА начато расследование в отношении Дамиани

    В ФИФА принято решение о начале расследование в отношении члена совета по этике организации Хуана Педро Дамиани, который подозревается в связях с бывшим вице-президентом федерации и экс-главой КОНМЕБОЛ Эухенио Фигередо, сообщает BBC. Напомним, что последний может получить от 2 до 15 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег. В декабре он был экстрадирован из Швейцарии в Уругвай. Компания, принадлежащая Дамиани оказывала юридическую помощь по меньшей мере семи оффшорным компаниям, связанным с Фигередо.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2016 07:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11