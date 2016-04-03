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    Виллаш-Боаш не изменит своего решения об уходе из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш не собирается менять своего решения об уходе из санкт-петербургского клуба.

    «Решение я принял раньше и огласил его. Честно говоря, уже даже запланировал свой отпуск. Должен сказать, что Россия — это страна, которая мне сразу очень понравилась, и я всегда буду считать ее своим домом. Меня хорошо приняли в «Зените». Все относились ко мне очень хорошо, и можно сказать только лучшие слова.

    Однако решение это принял раньше, посоветовавшись с семьей. Вполне возможно, что я сделаю паузу в тренерской работе на год и отправлюсь домой», – заявил Виллаш-Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2016 22:14
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 апреля 2016, 08:26

      Из России европейцы разъезжаются, тренд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 4 апреля 2016, 06:50

      изменит изменит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 4 апреля 2016, 06:41

      Молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 апреля 2016, 02:04

      Ну и ладненько, счастливого пути...

      1
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      Рейтинг: +51

      Антон_87 3 апреля 2016, 23:27

      Семака на его место

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Антон_87 > timurcet 4 апреля 2016, 18:51

      Возможно, но попробовать стоит. Если еще и трансферы под себя сделает, то возможности для успеха увеличатся.

      0
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      Рейтинг: +51

      Антон_87 3 апреля 2016, 23:26

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 3 апреля 2016, 23:05

      А слово не сдержал насчет Зенита в десятке.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 3 апреля 2016, 22:37

      ну, вот и славно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 3 апреля 2016, 22:36

      как будто расстроил

      3
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