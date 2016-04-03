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    Канунников: «Рубину» надо было держать ничью, а не идти вперед»

    Полузащитник «Рубина» Максим Канунников поделился своими впечатлениями после матча с «Локомотивом» (0:1).

    «Проиграли. Это главный итог сегодняшнего матча. Играли от обороны, компактно, на контратаках. Нужно было до конца играть сконцентрировано. Мы говорили с ребятами об этом. Если что-то заболело, нельзя сразу просить замену. После двух замен крайних защитников получилась путаница. В концовке наверно надо было держать ничью, а не идти вперед. В итоге получили гол. Да, проиграли, но нужно искать и положительные моменты в сегодняшней игре. Будем готовиться дальше», – заявил Канунников.

    Источник: ФК «Рубин»

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    03.04.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 4 апреля 2016, 09:34

      ...Канунников---- тренироваться,тренироваться и ещё тренироваться!!! А лезть в дела тренера,это плохо.

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