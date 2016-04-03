Шемберас: «Рад за болельщиков ЦСКА, что они до сих пор могут смеяться над «Спартаком»

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал о том, как он относился к противостоянию с московским «Спартаком» в бытность игроком армейцев.

– Вы недавно сказали, что игра «Спартака» вызывает смех.

– Так и есть, она вызывает смех. Вот он меняет тренеров, генеральных директоров, стадионы меняет. Я не знаю, что еще надо поменять. Игроков всех? Половину уже поменяли. Мне сложно сказать, почему все так, но складывается впечатление, что надо в церковь сходить. Лучше пару раз.

– Какие вы чувства испытывали, когда не проигрывали «Спартаку» семь лет подряд?

– Нам уже смешно было. Подходит игра, они угрожают нас порвать, разорвать. Мы каждый раз на базе сидели и смеялись, что они опять там чего-то грозятся.

– Как выяснилось, Баженов мог забить пяткой.

– В тот день, когда серия прервалась, нам как раз предвещали легкую победу. Это был 2008 год, мы во второй половине только «Спартаку» и проиграли кажется. Считалось, что у них совсем не было шансов. Причем мы имели колоссальное число моментов: Жирков вышел один на один – не забил, еще были моменты у Вагнера… Но вот так в футболе бывает, мы атаковали-атаковали, а нас на контре поймали и забили гол какой-то нелогичный. Для нас поражение не стало каким-то ударом, скорее для них было счастье, наконец-то свершилось. Перед болельщиками нашими было только неудобно. Я вообще рад за болельщиков ЦСКА, ведь они до сих пор могут посмеяться над «Спартаком».