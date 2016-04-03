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  • Шемберас: «Рад за болельщиков ЦСКА, что они до сих пор могут смеяться над «Спартаком»

Шемберас: «Рад за болельщиков ЦСКА, что они до сих пор могут смеяться над «Спартаком»

3 апреля 2016, 16:24
20

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал о том, как он относился к противостоянию с московским «Спартаком» в бытность игроком армейцев.

– Вы недавно сказали, что игра «Спартака» вызывает смех.

– Так и есть, она вызывает смех. Вот он меняет тренеров, генеральных директоров, стадионы меняет. Я не знаю, что еще надо поменять. Игроков всех? Половину уже поменяли. Мне сложно сказать, почему все так, но складывается впечатление, что надо в церковь сходить. Лучше пару раз.

– Какие вы чувства испытывали, когда не проигрывали «Спартаку» семь лет подряд?

– Нам уже смешно было. Подходит игра, они угрожают нас порвать, разорвать. Мы каждый раз на базе сидели и смеялись, что они опять там чего-то грозятся.

– Как выяснилось, Баженов мог забить пяткой.

– В тот день, когда серия прервалась, нам как раз предвещали легкую победу. Это был 2008 год, мы во второй половине только «Спартаку» и проиграли кажется. Считалось, что у них совсем не было шансов. Причем мы имели колоссальное число моментов: Жирков вышел один на один – не забил, еще были моменты у Вагнера… Но вот так в футболе бывает, мы атаковали-атаковали, а нас на контре поймали и забили гол какой-то нелогичный. Для нас поражение не стало каким-то ударом, скорее для них было счастье, наконец-то свершилось. Перед болельщиками нашими было только неудобно. Я вообще рад за болельщиков ЦСКА, ведь они до сих пор могут посмеяться над «Спартаком».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Шемберас Дейвидас
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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CSKA №1
1459690538
(((
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APchelov
1459690765
А ведь и в самом деле есть только одна команда -посмешище!
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Боцман52
1459692126
А что Шемберас был супкр игрок? Про тебя то уже забыли, а вот по Спартак - нет. Хоть в последнее десятилетие он и играет из рук вон плохо.
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кто там
1459695431
100 балов, красава. обосрали опять краснобелых. главных дураков из свиней что то на сайте не видно после вчерашней игры.
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mnb 95
1459695503
Молодец, хорошо сказал!
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Каратель помойников
1459703137
а чего это лабусятина разкудахталась?гнилое говно,а не игрок.как этот убогий задрот о чём то судить может?чмырдяй одним словом
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Altayvovan
1459704827
Настоящий профессионал не позволил бы себе так говорить
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mexti69
1459708166
шембирес это кто? у цска нет нечего смотрите кто на скамейке, иуда анопка. лахамот авчинников и любител слудский. я уверен даже кинфея по завершению кореры кони забудут за пару дней)
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Диктор
1459710731
Почему даже эти зад.ро.ты чемпионы якобы-и те только и знают что пиариться за счет Спартака.Вон сегодня вас бомжи 2-0 натянули-почему мы не злорадствуем на ваших ветках ?????? Просто Спартак до сих пор самая популярная команда России.И вы хоть задохнитесь от своего гни.ло.го смеха а вам никогда не достичь такой любви народа.
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Bobafett
1459711137
маразматик старый!
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