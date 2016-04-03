Шемберас: «В ЦСКА такой президент, что он не позволит ни одному футболисту неуважительно относиться к тренеру»

Бывший защитник московского ЦСКА Дейвидас Шемберас вспомнил этап своей жизни, на котором ему пришлось поработать под руководством начинающего свою тренерскую карьеру в стане армейцев Леонида Слуцкого.

– Есть мнение, что сначала авторитет Леонида Слуцкого в ЦСКА был далеко не таким, как сейчас. Действительно?

– Это все разговоры, которые появились на почве того, что сначала не было трофеев. Понимаете, в ЦСКА такой президент, что он не позволит ни одному футболисту неуважительно относиться к своему тренеру. Там все контролировали и не допускали таких ситуаций. Все всегда уважали Леонида Викторовича, несмотря на то, что он молодой был. С ним интересно, было видно, что он может вырасти в сильного тренера, в которого и вырос. Бывают мини-конфликты между игроками и тренерами, но они есть в каждой команде. Важно еще, что Леонид Викторович умеет прощать.

– Вы про Дзагоева?

– Другой тренер мог бы загубить Дзагоева, потеряли бы талантище российского футбола. Слуцкий отнесся с понимаем к ситуации, он прекрасный психолог. Понимает молодых игроков, находит общий язык с опытными. Он умеет и прощать, и потом получать из этого результат. Это маленький процент тренеров, которые могут прощать игроков.

– Нет обиды на Слуцкого, что он вас рано убрал из основного состава, что могли поиграть подольше?

– Нет, сам виноват, перестал требовать от себя больше, чем мог. В этой команде так нельзя. Если кто-то останавливается в росте, то он покидает ЦСКА. Никаких обид быть не может, Слуцкий – профессиональный тренер с профессиональным подходом. Если он видел, что во мне нет потенциала, то что же поделать. Значит, мое место просто занимал другой.