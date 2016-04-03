«Манчестер Юнайтед» собирается предложить 45 миллионов за Баркли

«Манчестер Юнайтед» ближайшим летом планирует заполучить в свои ряды полузащитника «Эвертона» Росса Баркли. Как сообщает источник, «красные дьяволы» намерены предложить за 22-летнего хавбека 45 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что помимо Баркли, боссы манкунианцев хотят видеть на «Олд Траффорд» в следующем сезоне двух других игроков «ирисок»: нападающего Ромелу Лукаку и защитника Джона Стоунса.

Напомним, что сегодня в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон» на своем поле.