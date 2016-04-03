Тихонов: «Не первый год наблюдаем высокие результаты команд Бердыева»

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов, ранее выступавший за московский «Спартак», после поражения красно-белых от «Ростова» (0:2) в 22 туре чемпионата России поделился своим мнением о команде Курбана Бердыева.

«Ростов» всегда был сложным соперником для всех, особенно у себя дома. Бердыев объединил команду, проявил определенный стиль, плюс взял с собой футболистов, которых он знает и которые сами знают его требования. Это, безусловно, тренерская команда, почерк его виден. Не первый год в футболе мы наблюдаем, как команды Бердыева показывают высокий результат.

Мы (игроки «Спартака» 1990-х) просто выходили и делали свою работу. То, что мы делали на тренировках ежегодно, мы повторяли на поле. У нас была команда и своя игра, так что мы выходили и показывали ту игру, которую натренировали. Не подстраивались под соперника, не смотрели на его сильные и слабые стороны, а выходили и играли в свой футбол», – вспомнил Тихонов.