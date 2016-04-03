Феллаини: «Иногда мне кажется, что меня критикуют из-за того, что меня пригласил Мойес»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини рассказал о том, что он думает по поводу критики в свой адрес.

«Критика болельщиков? Если честно, по этому поводу больше переживает моя семья, нежели я сам. Я профессионал, мне приходится с этим справляться. Стараюсь не слушать все то, что обо мне говорят. Иногда это непросто, но это футбол, и я выступаю за большой клуб. Почему критикуют именно меня? Я не знаю. Зачастую я просто этого не понимаю.

Иногда мне кажется, что это из-за того, что меня пригласил в клуб Дэвид Мойес, иногда я нахожу другие причины. Ведь правды я все равно не знаю. Но я знаю, что многие замечают мою тяжелую работу на поле, и для меня это самое важное», — заключил Феллаини.