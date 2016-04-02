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    Перейра: «Галицкий регулярно вручает нам букеты роз после матчей, чтобы мы подарили их своим женам»

    Хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра высказал собственное мнение о президенте «горожан» Сергее Галицком.

    «Как сейчас помню, мы играли товарищеский матч с киевским «Динамо» и я вышел в стартовом составе. А после игры меня представили Сергею Николаевичу, мы познакомились. На самом деле, таких президентов я в своей жизни больше не встречал. Например, кто из руководителей клубов российской Премьер-Лиги вручает футболистам после победных матчей букеты роз, чтобы они подарили их своим женам? А Сергей Николаевич делает это регулярно.

    Слышал, что Сергей Николаевич заприметил меня, когда смотрел матч «Лануса» по телевизору во время пробежки на тренажере. Сам он мне об этом не рассказывал, но в команде на данную тему ходит столько баек и шуток, что я не мог не узнать. Так или иначе, но я рад, что оказался в «Краснодаре» и сейчас приношу команде пользу», – приводит слова Перейры «Независимая спортивная газета».

    Маурисио Перейра пополнил состав «Краснодара» в 2013-м году, перебравшись из аргентинского «Лануса». На счету 26-летнего уругвайца 92 матча и 20 голов в составе «быков».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 апреля 2016, 18:12

      Им цветы,себе миллиарды,работникам магнита -копейки...Где ты?товарищ Ленин...

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