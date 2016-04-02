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    Малафеев: «У меня все готово для жизни вне футбола»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что готов к к завершению профессиональной карьеры футболиста. Напомним, за сине-бело-голубых 37-летний вратарь выступает с 1997 года.

    «Я уже говорил раньше, что мне необходима определенная независимость, это с одной стороны, а с другой – тот опыт, знания, футбольный авторитет, не хочется перечеркнуть и перейти полностью в бизнес. Рано или поздно такие футбольные составляющие, как узнаваемость, заслуги уйдут в прошлое, и, конечно, нужно будет реализовывать себя как профессионал в других направлениях. В принципе, я открыт для новых начинаний, но все будет зависеть от руководства клуба, переговоров, будем ли мы двигаться вместе. Если нет, то у меня все готово для жизни вне футбола, но не хотелось бы оставлять то, что было наработано», – сказал Малафеев.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2016 17:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 3 апреля 2016, 00:30

      канешно стока бабла там нагреб!

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 2 апреля 2016, 20:09

      Удачи! -Хороший кипер-

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 апреля 2016, 19:17

      Славе удачи во всех начинаниях ! Не смотреть главное в прошлое , и идти вперед. Уважаю его как футболиста и как человека.

      2
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      Рейтинг: +8

      travelSerg 2 апреля 2016, 18:52

      Легенда!

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 апреля 2016, 18:42

      Коньки главное наточить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 2 апреля 2016, 18:02

      Рога себе отпилить и к внефутбольной жизни готов.

      -3
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