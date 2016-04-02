Шишкин: «Локомотив» хочет попасть в Лигу чемпионов»

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о целях клуба в текущем сезоне.

«Не хотелось бы сейчас говорить о задачах на сезон. Мы хорошо подготовились к чемпионату. Конечно, не всегда получается показывать хорошую игру, но главное, что есть результат. Надеюсь, что к концу сезона мы наберeм лучшую форму, ещe больше сыграемся. Конкретных задач на сезон нам не ставили, но, конечно, мы хотим попасть в Лигу чемпионов и пройти чем дальше, тем лучше», – сказал Шишкин.

По итогам 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 3-е место, имея в активе 38 очков.