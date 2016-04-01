Хиддинк: «Слухи о возвращении Терри в сборную не стоит воспринимать серьезно»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк прокомментировал слухи о возвращении защитника синих Джона Терри в сборную Англии, призвав не относиться к ним слишком серьезно.

Терри, завершивший международную карьеру в 2012 году, рассматривается как кандидат в сборную ее наставником, Роем Ходжсоном, занятым поисками опытного центрального защитника, способного играть левой ногой.

«Джон делает свою работу в «Челси» и ушел из сборной два или три года назад по своим причинам. Вы можете спросить его самого, а я не знаю ничего по этому поводу. Могу лишь сказать, что он любит играть в футбол», – прокомментировал Хиддинк.