Дзюба: «Березуцких вся страна 10 лет критиковала, а сейчас это лучшие защитники страны»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба лестно отозвался об игре защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких, назвав линию обороны армейцев самой неприятной в РФПЛ.

«Березуцких вся страна 10 лет люто критиковала. Мол, две деревяшки надо поджечь. А теперь это лучшие защитники страны вместе с Игнашевичем. Я не чувствую, чтобы они ослабли. Это профессионалы – пашут, хорошо организованы и обучены. Постоянно друг друга страхуют, поджимают линию офсайда. У армейцев самая неприятная линия обороны в РФПЛ», – сказал Дзюба.