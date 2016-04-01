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  • Дзюба: «Березуцких вся страна 10 лет критиковала, а сейчас это лучшие защитники страны»

Дзюба: «Березуцких вся страна 10 лет критиковала, а сейчас это лучшие защитники страны»

1 апреля 2016, 21:55
26

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба лестно отозвался об игре защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких, назвав линию обороны армейцев самой неприятной в РФПЛ.

«Березуцких вся страна 10 лет люто критиковала. Мол, две деревяшки надо поджечь. А теперь это лучшие защитники страны вместе с Игнашевичем. Я не чувствую, чтобы они ослабли. Это профессионалы – пашут, хорошо организованы и обучены. Постоянно друг друга страхуют, поджимают линию офсайда. У армейцев самая неприятная линия обороны в РФПЛ», – сказал Дзюба.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Дзюба Артем
Комментарии (26)
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VVM1964
1459537326
ЗА ЧТО КУКУШКА ХВАЛИТ ПЕТУХА ?
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Вомбат
1459537473
Это он сепбе соломку стелит, мы-то видели что Гризман и другие делали с этими "лучшими защитниками". Сезар Навас в Ростове в свои 38 быстрее двигается.
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андрей андреев
1459540347
Лучшие защитники в Ростове(см пропущенные мячи)))
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Aztec58
1459540379
Теперь? Лучшие защитники страны? Отключите, пожалуйста, микрофон.
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Black Jask
1459540942
Не соглашусь, хотя может быть из русских защитников, вероятнее всего да(возможно возможно есть и получше), но список именно русских центральных защитников в нашей стране высокого уровня очень мал, и нам придется обходиться Березуцкими.
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dzudzack
1459543061
1 апреля ясно Артем, ясно...
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vladik12
1459544778
"Березуцкие - лучшие защитники страны" - это то же самое, что моя бабушка лучший футболист в своей квартире, когда нет дедушки.
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Artemka69
1459545049
Альтернативы братьям все равно нет!!(((
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travelSerg
1459559517
давно пора растить новых, а то одни и те же 10 лет играют, в глобальном масштабе это полный фейл.
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glumm
1459575264
Альтернативы братьям нет
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