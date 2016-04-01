Ди Мария: «Покинул «МЮ» ради трофеев»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала за то, что тот не давал ему играть на любимой позиции, и заявил, что покинул «МЮ» «ради трофеев».

Аргентинец пришел в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года за рекордную трансферную сумму, провел в Англии всего один сезон и уже прошлым летом переехал в Париж.

Ди Мария в интервью BBC: «Некрасиво говорить такие вещи, но мне скорее не позволили заиграть в Манчестере, чем я сам не смог. Я уехал, а команда до сих пор выступает в той же манере, не принимая участия в европейских соревнованиях и находясь далеко от победы в чемпионате.

Не думаю, что это была моя ошибка или ошибка моих одноклубников. Каждый раз, когда мне давали возможность, я делал все, что было в моих силах, но дела шли не так, как я рассчитывал.

Поэтому я решил уйти. Не только чтобы быть счастливым, но и чтобы брать трофеи. Я начинал игру на одной позиции, а следующую уже на другой. На одной позиции я забивал голы, но в следующем матче меня уже переводили на другую.

Думаю, это не позволило мне заиграть. Менеджер решает, на какой позиции футболист будет играть, но я считаю, что игрок должен чувствовать себя комфортно и привыкнуть к своей роли на поле».