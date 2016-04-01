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    Дзюба: «Хочется, чтобы Виллаш-Боаш передумал и не уходил из «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил мнение, что главный тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш должен остаться в петербургском клубе. Напомним, ранее португальский специалист заявлял, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.

    – Уход Боаша неизбежен?

    – Поначалу вроде было так. Сейчас уже непонятно. Пошли разговоры, что может остаться. Я не знаю, как сложится, но лично мне хочется, чтобы Боаш передумал. У него и весь тренерский штаб отличный. Было бы здорово, чтобы все эти люди остались. Впрочем, как будет, так будет. Это их решение.

    – Вы назвали Боаша спокойным. С игроками он не такой жесткий, как с судьями?

    – Он уважительно относится к ребятам. Боаш – требовательный, может прикрикнуть, но он не истеричный. На сборах мы проводили товарищеский матч в 10:00. Все были вареные. Он в перерыве сразу сказал: «Что за игра? Почему вы только просыпаетесь? Дзюба, цепляйся больше за мячи, а ты больше прессингуй». Было бы странно, если бы Боаш всех только хвалил.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2016 17:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      Black Jask 1 апреля 2016, 20:07

      Конечно Дзюбе хочется чтобы Виллаш-Боаш остался. Ведь если придёт нормальный тренер он это бревно не выпустит! Кто-нибудь помнит мат(товарищеский 29.03.2016) Франция-Россия когда Дзюба-Бревно практически просто так ходил на поле и мяч не получал.

      0
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      Рейтинг: +6297

      порт 1 апреля 2016, 18:59

      Не, не, не. Пусть лучше работает у себя на родине.

      -1
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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 1 апреля 2016, 18:07

      Лизнул!

      2
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер > Andrei1984 1 апреля 2016, 19:10

      На всякий случай.

      1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 1 апреля 2016, 18:03

      Все давно уже поняли, что он нравится игрокам - тем, которым доверяет. Однако игры при нем нет и не было. И если Дзюбу это устраивает, то нас болельщиков никоим образом.

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