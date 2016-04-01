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    Нани хочет играть в «Интере»

    Полузащитник сборной Португалии и турецкого «Фенербахче» Нани не против перебраться в серию А. Известно, что в его услугах заинтересован миланский «Интер».

    «Пока у меня нет никаких конкретных предложений. Я счастлив в «Фенербахче» и думаю только о чемпионате Турции, а также предстоящем Евро-2016. Но если бы «Интер» сделал мне предложение, которое бы устроило и «Фенербахче», я бы не возражал от выступления за этот клуб», – рассказал Нани в интервью RTP3.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне 29-летний португалец провел за свой клуб 21 матч, в которых забил семь голов. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 09:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17

      Den_777 1 апреля 2016, 16:13

      Если перейдёт обязательно выстрелит, хотя кажется что Милану больше подошёл бы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      daler_FCB 1 апреля 2016, 12:27

      хороший был игрок..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Денискин 1 апреля 2016, 09:58

      А ведь раньше считался вторым Роналду...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 1 апреля 2016, 09:46

      Может заиграет!

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 1 апреля 2016, 09:28

      Надо доказывать свой КЛАСС!! А то проигрываешь с командой какой-то Браге, да ещё и с позором!!!

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