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    Сальков: «В ЦСКА мог перейти Тевес, но взяли Жо»

    Бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков рассказал о том, как в команде появился нападающий Жо.

    – Высокого парня взяли, нападающего… Как же его… Жо! Нацеливался я в «Коринтианс» на другого форварда, тот выше котировался, много забивал. Но его в Англию продали, а Жо я запомнил.

    – Второго-то как звали?

    – Карлос Тевес. Да-да, мы вели Тевеса, мог перейти в ЦСКА.

    – Чтобы Жо никто не перехватил, купили сразу?

    – Что вы, сразу ЦСКА никого не покупает. Я за Жо месяцев семь следил. Турнир в Голландии, юношеский чемпионат мира в Эмиратах…

    – Когда поняли – хватит просматривать, надо подписывать контракт?

    – Возвращался из Южной Америки. Остановился в Ливерпуле, неподалеку от аэропорта снял гостиницу. Едва прилег отдохнуть – звонок. Беру трубку, голос Гинера. Я даже встал. Спрашивает: «Ты как оцениваешь Жо?» Оказывается, явились агенты, нужно определяться. «Евгений Леннорович, сколько просят?» Услышав сумму, ахнул: «Берите! Срочно! Пока те не передумали…» Когда вернулся в Москву, Жо уже был футболистом ЦСКА. Быстро оправдал, – сказал Сальков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2016 01:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 1 апреля 2016, 09:35

      Хороший дуэт был в паре с Вагнером.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 апреля 2016, 06:25

      прошлое не вернуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 1 апреля 2016, 03:12

      Помнится его потом за 40 что ли лямов в М.Сити продали. Неплохой был трансфер. Да и после возвращения в Бразилию не затерялся, в сборной играл.

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