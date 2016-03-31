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Конкурс прогнозов: стартует апрельский сезон!

31 марта 2016, 19:08
843

Хотим порадовать вас новостями об изменениях в регламенте проведения Конкурса прогнозов. Не зря тестируем, анализируем вместе с вами, общаемся, так что появились новые идеи, как сделать КП интереснее.

Еще раз об итогах марта: Kenny McCormick, DIDI 23 и Xiler стали победителями

Основные изменения в новом сезоне:

1. Как мы и анонсировали ранее, в апреле все достижения участников сбрасываются. Все снова начинают с 10-го дивизиона. Всем удачи.

2. Изменился рейтинг у дивизионов. Теперь начинать стало легче, а вот добраться до 1-го дивизиона – это нужно попотеть. Новый рейтинг ищите здесь.

3. Появился новый вид бонусов (заработают после 10 утра пятницы).

Бонус за комментарий: оставили содержательный комментарий на сайте – забрали бонус. Получить бонус можно один раз в день.

Бонус за пост в соцсеть: поделились на своей странице в соцсетях (Вконтакте, Facebook или Twitter) любой новостью или статьей – забрали бонус. Получить бонус можно один раз в день.

Сделать пост можно с помощью этих кнопок:

Бонус за участие в группе «Бомбардира» Вконтакте. Всем подписчикам нашей группы ВК мы дарим еженедельный бонус.

Величина бонуса не зависит от дивизиона.

4. Как и раньше, лучшие игроки будут награждены призами. В апрельском сезоне вас ждут:

1 место – наушники iSport Freedom от Monster; интервью на «Бомбардире».

2 место – наушники Monster iSport Strive.

3 место – футбольный мяч.

4 место – набор болельщика сборной России.

5 место – набор болельщика сборной России.

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

5. Главное изменение: в конце каждого сезона результаты будут сбрасываться, но вы будете оставаться в том дивизионе, в котором закончили сезона. Полный сброс достижений произойдет 1 января 2017 года. Так что играйте с удовольствием и не беспокойтесь за свой дивизион, даже если вам придется пропустить какое-то время в Конкурсе прогнозов, результат (дивизион) сохранится.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (843)
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3ton
1459450062
конкурс закончился и не начавшись Привет! задротам ! дурной пример "соккера" оказался заразным можете со своим конкурсом идти на три веселых буквы
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maior-60
1459490441
Считаю совершенно неправильным решение администрации сайта ввести такой большой бонус в контакте, а также поощрение за пост в соцсети. Данные новшества изначально ставят в неравные условия участников конкурса. Я, к примеру, по серьезным основаниям, не зарегистрирован ни в одной из соцсетей и вряд ли когда-либо там буду. Уверен, что таких людей немало. Странно все это. Конкурс, который замышлялся как самый массовый с равными правами и такими же равными для всех шансами на победу, постепенно превращается в конкурс для избранных, где одним из определяющих факторов будет служить регистрация в Контакте и иных соцсетях, а остальные участники конкурса будут подвергнуты по этому принципу дискриминации.
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sandutzu
1459497762
тут получается уже не конкурс прогнозов а конкурс собирателей бонусов
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Igorello97
1459498134
Да теперь люди в комментах будут всякую фигню пороть, допустим (ЦСКА чемпион или ааа или уууу) главное чтобы бонус получить.
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msbleff
1459530549
какого черта я опять в 10м дивизионе?? я закончил в 8м,какого хуя я опять в 10м делаю?
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bandini
1459545339
Там вверху, где название стран, две ошибки : вместо "тоже Русь" надо было написать - "Киевская Русь", а вместо "Русь" написать "Золотая Орда."
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Орловский рысак
1459583735
Лично я против бонусов за соцсети и комментарии, т.к. они не спортивны по своей сути!
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Pourport
1459594377
Набор болельщика сборной России. Литр водки,раскладывающиеся стаканчики(походники)и пластмассовый контейнер под малосольный огурец и колбасу)))
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тигрик
1459847256
Chernyi Lis в моем представлен в реальности предстает таким же дедом какой у него на аватарке...с чего бы это интересно
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ftftd
1459946034
уберите на хрен эти дивизионы, а то получается кому фартануло в первый день конкурса их уже не догнать. сделайте просто таблицу: за угаданный счет-5 очков, разницу мечей-3 очка, исход-2 оч.
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