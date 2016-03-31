Конкурс прогнозов: стартует апрельский сезон!

Хотим порадовать вас новостями об изменениях в регламенте проведения Конкурса прогнозов. Не зря тестируем, анализируем вместе с вами, общаемся, так что появились новые идеи, как сделать КП интереснее.

Еще раз об итогах марта: Kenny McCormick, DIDI 23 и Xiler стали победителями

Основные изменения в новом сезоне:

1. Как мы и анонсировали ранее, в апреле все достижения участников сбрасываются. Все снова начинают с 10-го дивизиона. Всем удачи.

2. Изменился рейтинг у дивизионов. Теперь начинать стало легче, а вот добраться до 1-го дивизиона – это нужно попотеть. Новый рейтинг ищите здесь.

3. Появился новый вид бонусов (заработают после 10 утра пятницы).

Бонус за комментарий: оставили содержательный комментарий на сайте – забрали бонус. Получить бонус можно один раз в день.

Бонус за пост в соцсеть: поделились на своей странице в соцсетях (Вконтакте, Facebook или Twitter) любой новостью или статьей – забрали бонус. Получить бонус можно один раз в день.

Сделать пост можно с помощью этих кнопок:

Бонус за участие в группе «Бомбардира» Вконтакте. Всем подписчикам нашей группы ВК мы дарим еженедельный бонус.

Величина бонуса не зависит от дивизиона.

4. Как и раньше, лучшие игроки будут награждены призами. В апрельском сезоне вас ждут:

1 место – наушники iSport Freedom от Monster; интервью на «Бомбардире».

2 место – наушники Monster iSport Strive.

3 место – футбольный мяч.

4 место – набор болельщика сборной России.

5 место – набор болельщика сборной России.

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

5. Главное изменение: в конце каждого сезона результаты будут сбрасываться, но вы будете оставаться в том дивизионе, в котором закончили сезона. Полный сброс достижений произойдет 1 января 2017 года. Так что играйте с удовольствием и не беспокойтесь за свой дивизион, даже если вам придется пропустить какое-то время в Конкурсе прогнозов, результат (дивизион) сохранится.