В приобретении Лукаку заинтересованы «Ювентус», «Реал» и «ПСЖ»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Эвертона» и сборной Бельгии Ромело Лукаку, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских топ-клубов.

«Есть вариант с «Ювентусом», который полностью устраивает Ромелу. Но также есть интерес со стороны «ПСЖ» и «Реала», поэтому следите за дальнейшим развитием событий», – заявил Райола.

Напомним, что в нынешнем сезона английской премьер-лиги Лукаку провел 29 матчей, в которых забил 18 голов.