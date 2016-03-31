Акинфеев и Муса пропустили утреннюю тренировку ЦСКА

ЦСКА начинает подготовку к матчу 22-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита». В утреннем занятии на базе в Ватутинках не приняли участия голкипер Игорь Акинфеев и форвард Ахмед Муса: тренерский штаб предоставил им паузу. Также отсутствуют форварды Аарон Оланаре и Карлуш Страндберг.

Кроме того, по индивидуальной программе работают игроки, вернувшиеся из сборных: Роман Широков, Алан Дзагоев, братья Березуцкие, Александр Головин, Зоран Тошич, Роман Еременко. Зато Понтус Вернблум трудится наравне с остальными игроками. Как и Сергей Игнашевич, не выходивший на поле в матче Францией.