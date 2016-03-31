Денисов: «Такого ажиотажа, как сейчас, не припомню»

Защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов считает, что в последнее время у его национальной команды появилось больше болельщиков.

«Я давно играю за сборную, но такого ажиотажа, как сейчас, не припомню. Аншлаги на матчах сборной и раньше случались, но в этот раз стадион был забит битком, а кто-то даже залезал на деревья у арены, чтобы одним глазком посмотреть на игру.

После распада Советского Союза у многих республик были проблемы с футболом, не только у нас. Не всегда хватало финансирования, мы заново пытались отладить футбольную систему. Но потихоньку все приводилось в порядок, и некоторые узбекские клубы в этом особенно преуспели. Больше команд летать на сборы в другие страны, получать опыт матчей с зарубежными клубами. Прогресс был постепенный, и в итоге сейчас у нас отличное поколение, многие футболисты уезжают играть за ведущие иностранные клубы.

Если попадем на ЧМ-2018, то многое изменится в лучшую сторону и для федерации футбола, и для всей страны в целом. Наших футболистов лучше узнает весь мир, когда мы покажем себя на более высоком уровне. И, возможно, еще больше людей захотят посетить нашу страну. Но для этого нам надо очень сильно постараться», — сказал игрок «Локомотива».