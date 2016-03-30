Допинг-проба капитана «Фенербахче» Генюла дала положительный результат

Защитник «Фенербахче» и сборной Турции Гекхан Генюл провалил тест на допинг. Сообщается, что проба была взята у капитана стамбульской команды после игры против «Бешикташа» (2:0) в 23 туре чемпионата Турции. Футболисту грозит дисквалификация на срок до двух лет.

По информации источника, перед игрой, состоявшейся 29 февраля, врачами «Фенербахче» Генюлу был сделан укол болеутолящего из-за его сломанного ребра. В клубе уверены, что именно это вызвало положительный результат теста. Однако, если стамбульцам не удастся доказать, что федерация футбола Турции была заранее уведомлена «Фенербахче» о требующемся уколе, то 31-летний защитник, вероятнее всего, не сможет избежать наказания.

Генюл в текущем сезоне провел 20 матчей в составе «Фенербахче» и отметился одним голом.