Нигматуллин: «В матче с Францией я ставил на ничью, но не думал, что Лодыгин «привезет» два гола»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил свое мнение об игре национальной команды в товарищеской игре с Францией (2:4). Также он отметил ошибочные действия вратаря Юрия Лодыгина, приведшие к пропущенным голам.

«Сегодня зрители увидели яркую, красивую игру с большим количеством забитых голов. Выступление нашей сборной оставило неоднозначные впечатления. Мы уступали французам в первую очередь в скорости. Тактически и технически мы также смотрелись хуже соперника. Франция легко переходила центр поля в одно-два касания. В связи с этим открылись определенные проблемы в обороне. Центр защиты у нас опытный, но, к сожалению, немолодой. А с такими скоростями нужно быть быстрым. Но, к слову, стоит сказать, что у сборной Франции что ни игрок, то звезда мирового уровня.

Если говорить о персоналиях, то Александр Кокорин отличился в обе стороны. С одной стороны – забил гол, а с другой – сыграл грубо там, где ситуация этого не требовала. Что касается вратарской линии, то в первом тайме голы были сложные. Вины вратаря в них нет. Что касается игры Юрия Лодыгина, то во второй половине встречи оба гола являются «вратарскими». Четвертый мяч полностью на совести голкипера, который позволил сопернику развернуться. Лодыгин показал, что рассчитывать на него в сборной пока сложно. Но это значит, что свои шансы получат другие голкиперы в лице Станислава Крицюка, Маринато Гилерме и Артема Реброва.

Меня немного удивило, что Леонид Слуцкий никого не поменял в перерыве, кроме вратаря. Однако он не показал себя импульсивным тренером, а продолжил гнуть свою линию и следовать тактике. Стоит отметить, что его тактика работала. Если бы не ошибки Лодыгина, матч закончился бы вничью со счетом 2:2. Я, кстати, ставил на такой результат, но не смог предугадать две ошибки Лодыгина», – сказал Нигматуллин.