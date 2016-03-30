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  • Нигматуллин: «В матче с Францией я ставил на ничью, но не думал, что Лодыгин «привезет» два гола»

Нигматуллин: «В матче с Францией я ставил на ничью, но не думал, что Лодыгин «привезет» два гола»

30 марта 2016, 01:32
3

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил свое мнение об игре национальной команды в товарищеской игре с Францией (2:4). Также он отметил ошибочные действия вратаря Юрия Лодыгина, приведшие к пропущенным голам.

«Сегодня зрители увидели яркую, красивую игру с большим количеством забитых голов. Выступление нашей сборной оставило неоднозначные впечатления. Мы уступали французам в первую очередь в скорости. Тактически и технически мы также смотрелись хуже соперника. Франция легко переходила центр поля в одно-два касания. В связи с этим открылись определенные проблемы в обороне. Центр защиты у нас опытный, но, к сожалению, немолодой. А с такими скоростями нужно быть быстрым. Но, к слову, стоит сказать, что у сборной Франции что ни игрок, то звезда мирового уровня.

Если говорить о персоналиях, то Александр Кокорин отличился в обе стороны. С одной стороны – забил гол, а с другой – сыграл грубо там, где ситуация этого не требовала. Что касается вратарской линии, то в первом тайме голы были сложные. Вины вратаря в них нет. Что касается игры Юрия Лодыгина, то во второй половине встречи оба гола являются «вратарскими». Четвертый мяч полностью на совести голкипера, который позволил сопернику развернуться. Лодыгин показал, что рассчитывать на него в сборной пока сложно. Но это значит, что свои шансы получат другие голкиперы в лице Станислава Крицюка, Маринато Гилерме и Артема Реброва.

Меня немного удивило, что Леонид Слуцкий никого не поменял в перерыве, кроме вратаря. Однако он не показал себя импульсивным тренером, а продолжил гнуть свою линию и следовать тактике. Стоит отметить, что его тактика работала. Если бы не ошибки Лодыгина, матч закончился бы вничью со счетом 2:2. Я, кстати, ставил на такой результат, но не смог предугадать две ошибки Лодыгина», – сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Чемпионат Европы Товарищеские матчи Россия Франция Нигматуллин Руслан Лодыгин Юрий
Комментарии (3)
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Диктор
1459293153
Крицюка в ворота и состав как с Литвой и результат был бы возможно и ничейный.Тарасов в роли центрального защитника смотрелся намного лучше чем эти дубы-сори,две березы.
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Валерий2705
1459303876
О чем вообще разговор? Какая ничья? Французы сильнее объективно, без вопросов. И на Евро они будут играть оба тайма, так как сыграли с нами в первом. 4 гол Лодыгина бесспорно, но как ты херов диджей можешь оценить на 100% вину вратаря в третьем голе? Пробил здорово, в угол который защищала стенка, да, далековато, но попал в самый угол, да и как закрутил! Русланчик то наверно все такие вытаскивал в своей Салернитане. И почему то не обращается внимание на настоящее решето в защите, и тут ничего не скажешь, и да, Лодыгин в четвертом мяче виноват повторюсь, но, Комана он притормозил, развернуться дал, а защитники то где были? И со штрафным, никто не заставлял Березуцкого фолить. Да и то что возят защитников, не их вина, все таки возраст берет свое, не Березуцкие, не Игнашевич и так никогда не были сверх скоростными, а справляться на протяжении всего матча с целой группой темнокожих футболистов, которые просто на генетическом уровне всегда атлетичные и коренастые, не реально. Именно поэтому вопрос к Слуцкому, мы увидели за два матча четырех вратарей на поле, это здорово, но где центральные защитники, где условный Новосельцев(кстати на секундочку, основной игрок обороны, команды которая пропустила меньше всех в нашем чемпионате) или у нас там все в порядке, самая сильная линия, при чем настолько сильная, что в товарняках не нужно попробовать найти новые сочетания, сомневаюсь, даже больже скажу - бред! P. s. В общем надо сказать, что по игре с Францией наверное нельзя полностью оценивать наши перспективы, команда у них классная, один центр поля чего стоит! Но и Литвы на Евро тоже не будет, те же Валийцы примерно равны с нами по классу, если забыть о Бейле и Ремзи, но беда в том, что с такой игрой и все таки медленной защитой, да и всей командой в целом, как раз они то и сделают результат, и ничего нам на евро не светит, выход из группы максимум, да то потому что 3 команды выйти может...
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Обер-КанцлерЪ
1459317194
Если честно в третьем голе никакой вины Лодыгина не вижу - удар получился шикарный, сильный, точный, с подкруткой отлично, да ещё и над дальним углом стенки, да ещё и от штанги... ну короче тут просто всё сложилось.
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