Игроки сборной России отказались от комментариев после матча с Францией

Игроки сборной России отказались от каких-либо комментариев после поражения в товарищеском поединке от Франции (2:4) и буквально сразу же отправились в аэропорт. Отдуваться за всех пришлось главному тренеру национальной команды Леониду Слуцкому.

Напомним, неуверенная игра вышедшего на замену после перерыва голкипера Юрия Лодыгина стоила россиянам двух из четырех пропущенных мячей.