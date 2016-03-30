Игроки сборной России отказались от комментариев после матча с Францией

Перед этой заметкой читал о том , что у нас маленькая посещаемость стадионов, теперь читаю эту и приходит такая мысль.
Футболисты проявив полное неуважение к болельщикам отказались от комментариев, затем болельщики в ответ на такое отношение к ним не ходят на стадионы.
Посмотрел бы я, как английские футболисты отказались от общения с журналистами. У каждого в контракте прописано, да и не привыкли они пренибрижительно относится к своим болельщикам.
Короче - они плюют на болел, в ответ. болелы плюют на них.
Игроки сборной России отказались от каких-либо комментариев после поражения в товарищеском поединке от Франции (2:4) и буквально сразу же отправились в аэропорт. Отдуваться за всех пришлось главному тренеру национальной команды Леониду Слуцкому.
Напомним, неуверенная игра вышедшего на замену после перерыва голкипера Юрия Лодыгина стоила россиянам двух из четырех пропущенных мячей.