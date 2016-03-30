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    Игроки сборной России отказались от комментариев после матча с Францией

    Игроки сборной России отказались от каких-либо комментариев после поражения в товарищеском поединке от Франции (2:4) и буквально сразу же отправились в аэропорт. Отдуваться за всех пришлось главному тренеру национальной команды Леониду Слуцкому.

    Напомним, неуверенная игра вышедшего на замену после перерыва голкипера Юрия Лодыгина стоила россиянам двух из четырех пропущенных мячей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.03.2016 01:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 30 марта 2016, 10:55

      Перед этой заметкой читал о том , что у нас маленькая посещаемость стадионов, теперь читаю эту и приходит такая мысль.
      Футболисты проявив полное неуважение к болельщикам отказались от комментариев, затем болельщики в ответ на такое отношение к ним не ходят на стадионы.
      Посмотрел бы я, как английские футболисты отказались от общения с журналистами. У каждого в контракте прописано, да и не привыкли они пренибрижительно относится к своим болельщикам.
      Короче - они плюют на болел, в ответ. болелы плюют на них.

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 30 марта 2016, 10:20

      А комментировать нечего-игра и счет говорят лучше всяких разговоров!

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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 30 марта 2016, 08:31

      Лодыгин виноват в одном из пропущенных, конечно, у него давно эта Нойеровская страсть к выходам, но по-хорошему говоря, они с Игорем оба по две банки привезли, так что не будем сваливать все на Лодыгина. Не он один виноват. Первый гол был берущимся, второй- упущение защитника, француз просто стоял один.

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 30 марта 2016, 03:19

      а что им говорить?что поражение России это наши проблемы?и чего про неуверенность лодыгина говорят?да облажался,но вся сборная лажает и дырофей и ведь выходят на поле,рекордсмен то ведь тоже парочку пропустил

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