Нигматуллин: «Получаю эстетическое удовольствие от игры Льориса»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Франции.

«Сам играл в Париже со сборной Франции, поэтому большой белой завистью завидую нынешнему поколению, которое может сразиться с таким достойным соперником. Атмосфера на поле и трибунах «Стад де Франс» просто замечательная. Болельщики очень здорово реагировали на каждый момент не только в исполнении своих игроков, но и нашей сборной. Этот матч станет очень серьезной проверкой для наших футболистов. Встреча совсем не идет в сравнение с игрой против сборной Литвы. Посмотрим, на что в ближайшее время может рассчитывать наша сборная, увидим реальную силу российской национальной команды. Конечно, времени до чемпионата Европы еще предостаточно, чтобы что-либо исправить.



В стартовом составе сегодня будет минимальное количество экспериментов, сыграет тот костяк, который решал задачи в конце прошлого сезона. Футболисты, которые хорошо проявили себя в ключевых играх, и окажутся среди тех, на кого будет рассчитывать Леонид Слуцкий в матче со сборной Франции. Однако постепенно на поле будут введены новые силы, которые тоже появляются в российской сборной. Тактический план Слуцкого будет приближен к тому, который мы увидим на матче со сборной Англии. Игра от обороны с острыми контрвыпадами – то, с чего нужно начинать матч против сильной команды. Точно не будет открытого футбола, все будет аккуратно, как и в предстоящем матче с англичанами. Сборной России по силам не проиграть сегодня. Думаю, матч завершится результативной ничьей – 2:2.

А что касается французской сборной, то особенно хочется выделить голкипера Уго Льориса. Вижу его в пятерке лучших вратарей мира: легкий, прыгучий – все, как я люблю. Глядя на него, любуюсь и получаю эстетическое удовольствие от работы голкипера в воротах», – сказал Нигматуллин.