Канчельскис: «Пеллегрини во всем лучше Виллаш-Боаша»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» только выиграет, если сможет пригласить на роль наставника тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини.

«Пеллегрини — отличный тренер, и я думаю, что он во всем превосходит Виллаш-Боаша. Не знаю, сколько времени уйдет у Мануэля на адаптацию к России, но он совершенно точно способен вывести «Зенит» на более высокий уровень.



Виллаш-Боаш не справился со своей задачей в «Челси» и «Тоттенхэме», но каким-то образом смог попасть в «Зенит». Клуб сделал неверный выбор, и сейчас им нужно найти замену. В последние 14 лет в «Зените» работали иностранцы: Петржела, Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш… Для россиян это закрытая дверь», – сказал Канчельскис.