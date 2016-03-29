Карпин: «У Франции есть звезды, но нет никого уровня Зидана»

Как по мне у нас раздувают важность товарищеских матчей.Во всём мире играют,чтобы игроков проверить новых.У нас же какая-то битва с Францией,как будто в случае победы мы завоюем какой-то трофей.Причём муссируется начиная от СМИ и заканчивая игроками сборной.Чёт не припомню,чтобы например Зидан/Анри/Джоркаефф давали интервью и сказали,что игроки которые выйдут сегодня на поле должны костьми лечь,но расквитаться за то поражение в 1999 году.Для них это был обычный матч в отборе,который ничем не выделялся.Для наших же "великий" подвиг.Как будто они выиграли Кубок Мира.Это всего лишь ТОВАРИЩЕСКИЙ матч.Успокойтесь.
И напоследок помните,перед Евро-2014 наши в товарнике вынесли Италию 3-0 и чем всё это закончилось на самом Евро?То-то же...
Главный тренер армавирского «Торпедо» и бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин считает, что нынешняя сборная Франции пока уступает команде образца 1999-го года.
– Та Франция, против которой мы играли (3:2), — чемпион мира и Европы, у нынешней пока титулов нет. Но шансы имеются.
Что касается индивидуальностей, то и сейчас есть яркие футболисты. Но в те годы в составе были одни звезды — начиная с Бартеза и Джоркаеффа, заканчивая Анелька и Анри. Хотя такого, как Зидан, сейчас не видно.
– Чего ждете от матча на «Стад де Франс»?
– Ничего особенного. Обычный товарищеский матч. Наш тренерский штаб посмотрит игроков во встрече с сильным соперником, оценит их уровень
Напомним, что сегодня состоится товарищеский матч национальной команды России против сборной Франции, который пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс».