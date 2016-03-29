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    Карпин: «У Франции есть звезды, но нет никого уровня Зидана»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» и бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин считает, что нынешняя сборная Франции пока уступает команде образца 1999-го года.

    – Та Франция, против которой мы играли (3:2), — чемпион мира и Европы, у нынешней пока титулов нет. Но шансы имеются.

    Что касается индивидуальностей, то и сейчас есть яркие футболисты. Но в те годы в составе были одни звезды — начиная с Бартеза и Джоркаеффа, заканчивая Анелька и Анри. Хотя такого, как Зидан, сейчас не видно.

    – Чего ждете от матча на «Стад де Франс»?

    – Ничего особенного. Обычный товарищеский матч. Наш тренерский штаб посмотрит игроков во встрече с сильным соперником, оценит их уровень

    Напомним, что сегодня состоится товарищеский матч национальной команды России против сборной Франции, который пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.03.2016 12:19
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +381

      fadda 29 марта 2016, 15:28

      Как по мне у нас раздувают важность товарищеских матчей.Во всём мире играют,чтобы игроков проверить новых.У нас же какая-то битва с Францией,как будто в случае победы мы завоюем какой-то трофей.Причём муссируется начиная от СМИ и заканчивая игроками сборной.Чёт не припомню,чтобы например Зидан/Анри/Джоркаефф давали интервью и сказали,что игроки которые выйдут сегодня на поле должны костьми лечь,но расквитаться за то поражение в 1999 году.Для них это был обычный матч в отборе,который ничем не выделялся.Для наших же "великий" подвиг.Как будто они выиграли Кубок Мира.Это всего лишь ТОВАРИЩЕСКИЙ матч.Успокойтесь.
      И напоследок помните,перед Евро-2014 наши в товарнике вынесли Италию 3-0 и чем всё это закончилось на самом Евро?То-то же...

      4
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > fadda 29 марта 2016, 15:38

      У нас каждый матч как финал... ,надо же чем то голову морочить))

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 29 марта 2016, 14:25

      в любом случае класс игроков трехцветных намного выше наших.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 14:14

      Но и в сборной России нет никого уровня Карпина и Панова, ага.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 марта 2016, 13:44

      Рибери,Жиру,Погба,Гризман-это вам не Жирков с Дзюбой

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > андрей андреев 29 марта 2016, 14:16

      Рибери? Разве Билал всё еще ходит в звёздах?

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Aztec58 29 марта 2016, 14:35

      Точнее: разве он играет в сборной?

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 марта 2016, 13:29

      Беда в том, что в нашей сборной нет вообще никаких звезд. И не предвидется в ближайшем будущем (да и в далеком тоже).

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      Рейтинг: +4831

      neveldomha 29 марта 2016, 12:33

      А Поль Погба это по мнению Карпина не звезда? Странно.

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > neveldomha 29 марта 2016, 13:10

      не уровня же Зидана!

      2
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      Рейтинг: +4831

      neveldomha > Schicko_008 29 марта 2016, 13:54

      Зидан стал тем Зиданом, о котором говорит Карпин, в свои 26 в 1998 г. на чемпионате мира во Франции. Полю только 23.

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > neveldomha 29 марта 2016, 14:18

      это не важно, вот когда Погба в 26 встанет на один уровень с Зиданом - тогда и только тогда можно будет сказать, что он одного уровня с Зиданом. Задатки, может, у него и больше даже, чем у Зизу, но по факту он пока еще не дотягивает

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Petrak86 29 марта 2016, 14:38

      Большущий плюс!!! А то можно сказать, что и Митрюшкин - уровень Буффона или Кана, поскольку не достиг пока возраста, когда они стали легендами!

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