Депай обошелся «Манчестер Юнайтед» в 34 миллиона

Появилась новая информация относительно стоимости трансфера полузащитника Мемфиса Депая из ПСВ в «Манчестер Юнайтед». Если ранее сообщалось о 27 миллионах евро, то сейчас речь идет о 34 миллионах, которые поделены на три транша.

Половина суммы была выплачена в течение двух дней после перехода, сообщает Football Leaks. Еще 8,5 миллионов британцы должны были выплатить до 31 января 2016 года. Последний транш в размере 8,5 миллиона должен быть выплачен до 1 июля.

Что касается бонусов, то в случае победы в Лиге чемпионов и Премьер-лиге «МЮ» должен заплатить ПСВ по 1,35 миллиона евро каждый трофей.